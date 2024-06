Paradosso Milan: è la terza squadra ad aver dato più giocatori all'Italia, ma ad EURO2024 non ci sarà nessuno

Fra una settimana esatta avrà inizio l'Europeo dell'Italia di Luciano Spalletti, che da campione in carica proverà a difendere con le unghie e con i denti il titolo che Francia ed Inghilterra, su tutte, le proveranno a strappare entro il prossimo 14 luglio. Tanto Milan ci sarà ai prossimi Europei, ma non in rappresentanza della Nazionale azzurra: per la prima volta dal 1938, infatti, nessun giocatore del Milan è stato convocato dall'Italia per una competizione ufficiale.

Si tratta essere di un vero e proprio paradosso, visto che il Diavolo è la terza squadra ad aver dato più giocatori alla Nazionale nel corso degli anni per un totale di 110 tesserati per 1427 minuti. Nonostante questo, comunque, negli ultimi 10 anni il Milan è secondo per calciatori convocati dall'Italia, ben 21, dietro ad una Juventus dominatrice con 23.

Verso EURO2024: la lista completa dei convocati dell'Italia di Spalletti

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Riccardo Calafiori (Bologna), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Nicolò Fagioli (Juventus), Michael Folorunsho (Hellas Verona), Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Stephan El Shaarawy (Roma), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).