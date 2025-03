Paradosso Milan: in casa i rossoneri sono la miglior difesa

vedi letture

In un campionato con più delusioni che soddisfazioni, il Milan può appigliarsi, per questo lungo rush finale in cui dovrà cercare di compiere una rimonta difficilissima sul quarto posto che vorrebbe dire Champions League, a un dato che potrebbe sembrare inatteso e quasi un paradosso per come sta andando la stagione del Diavolo fin qui.

Il Milan è la miglior difesa casalinga della Serie A. I rossoneri a San Siro, nelle partite di campionato, hanno subito appena 9 gol in 13 gare: alla pari con il Napoli e una rete in meno rispetto alla Juventus. Tre segnature in meno anche rispetto a Torino, Roma e Bologna. Un dato su cui il Milan potrebbe e dovrebbe cercare di costruire in vista di questo finale di stagione caratterizzato da una missione quasi impossibile.