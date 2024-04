Paramatti: "Fossi in Thiago Motta ci penserei e resterei al Bologna"

Michele Paramatti, ex terzino sinistro del Bologna, è ancora oggi l'ultimo capitano rossoblù ad aver giocato in Europa, Intertoto escluso. Intervistato da La Stampa, ha parlato del momento d'oro che sta vivendo la squadra di Motta: "La società punta da anni a questo traguardo e ha trovato l'alchimia perfetta. Uno scopritore di talenti come Sartori e un allenatore che li valorizza. Sono passati 25 anni... Era ora che si tornasse a respirare aria d'Europa".

Thiago Motta è l'uomo in più?

"È il collante, ma la vera forza è il gruppo. Tutti sembrano dei titolari, ragionano pensando al noi e non all'io, difendono in 10 e attaccano in 8. Se Motta venisse cercato da una big dovrebbe cogliere l'occasione al volo, ma qui ha creato una situazione personale e di squadra irripetibile. Probabilmente ci penserei e resterei".

Zirkzee è al livello di Baggio e Signori?

"Meglio non fare paragoni, è ancora giovane, ma come loro rappresenta la ciliegina sulla torta".