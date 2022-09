Pardo: "Quantitativamente, ora, la rosa del Milan è molto superiore a quella dell'Inter"

MilanNews.it

Pierluigi Pardo, telecronista, si è così espresso a Radio24 su 'Tutti convocati' su Milan e Inter: "Se Pioli riesce a gestire bene le rotazioni, può diventare un punto di forza del Milan in campionato e in coppa. Il Milan gioca a Reggio Emilia cambiandone 5, l'Inter in casa con la Cremonese e ne cambia due. Quantitativamente, in questo momento, la rosa del Milan è molto superiore a quella dell'Inter. E forse questo può aver inciso sulla brillantezza nel derby...".