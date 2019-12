Pardo sul Milan: "Vincere con il Parma non è un risultato banale"

Intervenuto durante "Tutti Convocati" su Radio 24, il famoso telecronista e giornalista sportivo Pierluigi Pardo ha commentato così la vittoria del Milan sul Parma per 0-1: "La classifica del Milan comincia ad essere più piacevole, mi sembra che ci sia stato un passo avanti. Il Milan giocava in casa di una squadra tra le rivelazioni del nostro campionato, oggi non è risultato banale. Non è una mezza impresa, ma quasi, per quella che è la situazione del Milan, di classifica. La difficoltà offensiva, non mi sorprende, di tutte le aree è quella che è più in difficoltà. Raramente abbiamo visto un Milan allo sbando, ma fragile in fase offensiva: una squadra estremamente incapace di essere pericolosa davanti. Oggi è arrivato un gol all’88′, un passo in avanti: il punto di vista psicologico d’altronde per gli attaccanti conta tanto".