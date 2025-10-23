Parisi-Gimenez, l'analisi di Hernanes: "Per me è rigore, il difensore si disinteressa del pallone e guarda l'avversario"

di Manuel Del Vecchio

Anche Il Profeta Hernanes, ex calciatore di Lazio, Inter e Juventus, fa un’analisi sul rigore concesso al Milan per la manata e trattenuta di Parisi ai danni di Santiago Gimenez. Queste le sue parole:

“Per voi è rigore o no? Per me sì. Quando vedo il difensore che si disinteressa del pallone e guarda l’avversario, andandolo a toccare in faccia vuol dire attitudine antisportiva. Quindi fallo, e dentro l’area rigore”.