MN - Verso Milan-Pisa: si andrà oltre i 70mila spettatori domani a San Siro
MilanNews.it
Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, per l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A di domani sera tra Milan e Pisa, si va verso gli oltre 70mila a San Siro.
Pubblicità
News
Viviano: "Se si vuole essere negativi ti dico che con la Fiorentina il Milan ha fatto fatica a mettere in campo una formazione, e questo è un dato"
Perché Rocchi ha cambiato idea sul rigore? Contraerea al lavoro: Milan serve l’elmetto. Cancellate Perth e puntate su Baridi Franco Ordine
Le più lette
1 LIVE MN - Allegri: "Nkunku ok, oggi valutiamo Loftus. Chance per De Winter. Milan-Como? Meglio in Italia"
3 Perché Rocchi ha cambiato idea sul rigore? Contraerea al lavoro: Milan serve l’elmetto. Cancellate Perth e puntate su Bari
4 Pellegatti: "È una idea molto berlusconiana, e quindi molto intelligente, quella di ingaggiare Son"
13/10 Esultiamo per aver battuto l’Estonia! Povero calcio italiano, condannato ai ricordi e alla marginalità
Primo Piano
live mnLIVE MN - Allegri: "Nkunku ok, oggi valutiamo Loftus. Chance per De Winter. Milan-Como? Meglio in Italia"
Carlo PellegattiCome un lodolaio. Allegri e Napoleone. Modric e Massèna. Son, grande idea. Perth non un sassolino, un macigno
Antonio VitielloIl Milan vince: già fumano tutti. E’ partita la caciara. Ma che capolavoro ha fatto Allegri?
Pietro MazzaraIl rigore della vittoria, il rigore che fa paura al resto d'Italia, il rigore che c'è. Bentornato Rafa
De Siervo: "Milan-Como a Perth? Mi auguro che i tifosi capiscano che questo piccolo sacrificio può portare grandi benefici sul medio-lungo periodo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com