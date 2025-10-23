MN - Verso Milan-Pisa: si andrà oltre i 70mila spettatori domani a San Siro

di Antonello Gioia

Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, per l’anticipo dell’ottava giornata di Serie A di domani sera tra Milan e Pisa, si va verso gli oltre 70mila a San Siro.