Pasotto su Milan-Como a Perth: "In Serie A non intendono fare passi indietro come successo in Spagna"

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it su Milan-Como a Perth: "Secondo quanto riporta The Guardian, la Afc starebbe subendo "forti pressioni esterne per non autorizzare la partita" e ci sarebbero quindi "seri dubbi sul fatto che Milan e Como si affrontino a Perth, invece che in Italia". In altre parole, riporta la testata inglese, "la probabilità che la Serie A giochi una partita a 8.500 miglia da casa" starebbe "diminuendo".

La Fifa peraltro aveva già reso noto che avrebbe emesso il suo verdetto soltanto dopo quello della Afc, che in questo momento si ritroverebbe quindi col classico cerino in mano. Di certo ha fatto molto parlare la protesta dei calciatori spagnoli, che nell'ultima giornata di campionato hanno deciso di restare fermi per i primi 15 secondi di gioco. Calciatori contro Liga quindi, che aveva invece sottolineato i benefici e i ritorni a livello di immagine e di movimento nell'emigrare con un match negli States. In Italia si sono levate proteste sparse. Su tutte, quelle di due diretti interessati. Rabiot aveva definito "completamente folle" l'iniziativa, suscitando la replica piccata dell'ad della Lega, De Siervo ("Rispetti i soldi che guadagna"). Mentre Maignan aveva sottolineato che "si pensa molto all'aspetto finanziario e si dimenticano altre cose, noi abbiamo obiettivi importati e così perdiamo la possibilità di giocare una partita in casa". E, a proposito di Lega, l'aumento delle polemiche e la presunta maggiore incertezza sul destino della partita non influiscono sulle linee guida: in via Rosellini non intendono fare passi indietro come successo in Spagna e attendono i responsi degli organi deputati a decidere, dei quali prenderanno atto".