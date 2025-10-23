Zazzaroni: "Il Milan sta over-performando ora. Scudetto? Per me no"

vedi letture

Venerdì sera il Milan apre l'ottava giornata di campionato contro il Pisa che verrà in visita a San Siro alle ore 20.45. Uno scontro testacoda, con i rossoneri che si godono il primo posto in solitaria in classifica e sperano di mantenero, mentre i toscani chiudono la graduatoria a 3 punti al pari della Fiorentina e del Genoa. A commentare la stagione, fino a questo momento, della squadra di Allegri è Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, che è intervenuto a Maracanà sulle frequenze di TMW Radio.

Milan, Allegri può vincere lo Scudetto?

"Per me ancora no. Sta over-performando ora. Lui è bravissimo, parla di obiettivo Champions. Dovrebbero svenire Napoli e Inter per vincere. Ci sono poi altre che lottano per quei posti, per me sarà lotta fino alla fine. Può allungare questo weekend ma non credo che possa vincere il titolo".