Parla Sarri: "Io al posto di Fonseca? Brutto parlarne in questo momento"

L'inizio dell'avventura di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan è stato tutt'altro che indimenticabile: i rossoneri sono ancora alla ricerca della prima vittoria e sono già la peggior difesa di tutto il campionato in compagnia di Atalanta e Lecce. Ciononostante Fonseca, come confermato anche da Furlani nei giorni scorsi, rimane saldo al suo posto e gode della piena fiducia del club. Questo non ferma le voci su un possibile sostituto, specialmente se il Milan dovesse steccare clamorosamente il prossimo filotto di gare, tra cui Champions e derby.

Questa mattina Maurizio Sarri, uno dei tecnici ancora a piede libero, è stato intervistato alla Gazzetta dello Sport e ha parlato così in merito: "Io sulla panchina del Milan? Mi sembra brutto parlarne in questo momento, serve rispetto. Paulo Fonseca è un buon allenatore e un uomo di livello, l'ho conosciuto di persona: è all'inizio di un percorso ed è giusto che stia sereno. Non voglio entrare in questi discorsi. Il Milan può avere un'evoluzione positiva, la rosa è forte".