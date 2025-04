Parma, Cagliari, Como, Empoli, Bologna, Udine: Leao in gol sempre lontano da Milano

Ha ritrovato il gol e il sorriso Rafael Leao. E con lui il Milan. L'attaccante portoghese ha stappato la sfida contro l'Udinese venerdì scorso, vinta poi dagli uomini di Sergio Conceiçao per 4-0. Una prestazione importante non soltanto per la rete ma per aver messo lo zampino sulle azioni che hanno portato poi alle altre marcature per i rossoneri. C'è però un dato interessante che salta all'occhio. Delle sette rete segnate in campionato da parte del numero 10, nessuna è stata realizzata a San Siro. Un dettaglio che desta quantomeno curiosità ma che il giocatore vuole invertire al più presto.

I gol messi a segno in campionato

La prima rete realizzata è stata a Parma, sconfitta per 2-1, poi la doppietta di Cagliari e la rete nel successo in quel di Como. Infine Leao ha timbrato a Empoli, Bologna ed infine a Udine. In Champions League invece, oltre al gol di Bratislava, ha segnato a San Siro contro la Stella Rossa e il Girona mentre in Coppa Italia l’unica rete è stata proprio al “Meazza” contro il Sassuolo.

Le parole di Leao

Al termine del match, il portoghese ha parlato a DAZN: "Abbiamo giocato bene, mi sono trovato bene con questo modulo. Tutti ci siamo sentiti a nostro agio. Il mister penso abbia trovato una bella soluzione. Sono i dettagli che contano. Oggi siamo entrati bene in campo sotto tutti gli aspetti, siamo stati sempre concentrati. In queste partite è difficile e ogni cosa fa la differenza".