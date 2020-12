Parma, la probabile formazione dei crociati per la gara con il Milan: occasione per Brunetta

Domani sera il Parma di Fabio Liverani affronterà a San Siro il Milan, capolista della classifica. I crociati dovranno fare i conti con qualche assenza, come quella dell'ex rossonero Kucka,oltre che Cyprien e Sohm ancora ai box nonostante l’allenamento parziale con il gruppo. Liverani dovrebbe riproporre gli stessi 11 visti contro il Benevento, con giusto un paio di cambi in difesa e attacco. In porta presente il titolarissimo Sepe. La linea difensiva vedrà il rientro a sinistra di Gagliolo, con Iacoponi che verrà spostato sulla fascia destra al posto di Busi. Osorio e Bruno Alves, invece, confermati nel mezzo. A centrocampo ancora occasione per Scozzarella in regia, con Hernani e Kurtic ai suoi lati. Nel tridente offensivo possibilità da titolare per Brunetta, in ballottaggio con Karamoh. Gervinho e Cornelius (più di Inglese) a completano il reparto.