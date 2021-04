Parma-Milan, all'andata la doppietta di Theo Hernandez salvò i rossoneri dalla sconfitta

Domani il Milan alle 18.30 affronterà il Parma di Roberto D’Aversa. All’andata, con gli emiliani guidati da Fabio Liverani, il match finì 2-2 con Theo Hernandez che evitò la sconfitta per i rossoneri al 91esimo. La squadra di Pioli allora era prima in classifica e lanciatissima, ora invece è in un momento non troppo felice e punta a rilanciarsi contro i ducali. Hernandez segnò una doppietta a San Siro contro il Parma lo scorso 13 dicembre. Per i gialloblu segnarono Hernani, e Kurtic.