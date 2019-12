Dal 31 ottobre al 1 dicembre 2019, è questo il lasso di tempo in cui il Milan non è riuscito a trovare i tre punti in campionato in questo avvio di stagione. Con lo 0-1 di oggi conro il Parma il Milan torna alla vittoria, che mancava esattamente da un mese: da Milan-SPAL 1-0, partita decisa da una rete di Suso su punizione.