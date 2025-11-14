Parma, Ordonez: "A Verona con la stessa mentalità avuta contro il Milan"

Esattamente come il Milan, oggi il Parma ha affrontato il Mantova in amichevole, in modo da non far perdere il ritmo ai non convocati dalle rispettive Nazionali. Nell'ultimo weekend prima della sosta i rossoneri hanno pareggiato al Tardini dopo aver gettato alle ortiche un vantaggio di due reti. I Ducali sono galvanizzati e lo dimostrano anche le parole di Christian Ordonez, calciatore parmense che non era in campo contro i rossoneri per squalifica. Oggi ha parlato in conferenza stampa.

Le parole di Ordonez dopo l'amichevole contro il Mantova, lui che contro il Milan sabato scorso non ha giocato causa squalifica: "Noi stiamo seguendo il tecnico, lavoreremo prima del Verona. Stiamo migliorando: contro il Milan soprattutto nel secondo tempo si sono visti i miglioramenti del gruppo, stiamo lavorando tanto anche sull'attitudine. Dobbiamo andare a Verona per affrontare la partita con la stessa mentalità che abbiamo avuto contro il Milan"