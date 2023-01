Parola d'ordine: sostenibilità. Maldini: "Da questa linea non ci scostiamo. Non faremo niente a gennaio"

MilanNews.it

Prima del match contro il Torino, Paolo Maldini ha parlato del mercato di gennaio e del progetto milanista che non prevede grossi investimenti ma bisogna puntare alla sostenibilità. "Da questa linea non ci scostiamo perché ci siamo dati una direzione sostenibile, oggi che molti piangono lacrime di coccodrillo sui bilanci. Ci sentiamo competitivi, siamo campioni in carica, e quindi non faremo grandi investimenti e nel mercato invernale non faremo praticamente niente", ha dichiarato a Mediaset il dirigente rossonero prima del match di Coppa Italia contro il Torino.