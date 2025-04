Parolo ammette: "Champions? L'Europa può portarti lo stesso dei trofei, vedi la Conference.."

vedi letture

Intervenuto a Step On Football, programma di DAZN, Marco Parolo, ex centrocampista e ora opinionista televisivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni analizzando il momento del Milan e non solo. Le considerazioni sull'attuale momento dei rossoneri e quella domanda su Theo e Leao.

Parolo ammette

"Europa sì o Europa no senza Champions? Se vinci la Conference League a fine anno hai comunque vinto un trofeo. Chi terrei di più tra Theo e Leao? Io dico Theo"

Parolo era al Meazza per la sfida dell'ultimo fine settimana di Serie A tra Inter e Udinese e ha parlato anche al Messaggero Veneto

"Brava l'Inter a evidenziare gli errori di un'Udinese troppo imprecisa, passiva e sofferente in mediana. Questa partita era una prova importante, l'Inter ha avuto un effetto forse anestetizzante per quei giocatori dell'Udinese attenzionati e accostati ai grandi club".

DOVE VEDERE MILAN-INTER QUESTA SERA

Streaming: Mediaset Infinity

TV: Canale 5

Web: live testuale su MilanNews.it