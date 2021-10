Parolo: "Il titolare fra Ibra, Giroud o Rebic? Dipende dalle condizioni di Zlatan"

Marco Parolo è intervenuto a DAZN nel post partita di Bologna-Milan. Questi i pensieri dell'ex centrocampista sull'utilità di Ante Rebic per la squadra rossonera: “Chi tra Rebic, Giroud e Ibra? Dipende dalla condizione fisica di Ibra, se può garantire certi ritmi e intensità, perché il Milan con Rebic aveva valori alti e un ritmo alto di squadra. È vero che non è facile mantenerlo per un’intera stagione, però Rebic è importante: è anche lui un giocatore che strappa e accelera, nel calcio di oggi sono fondamentali”.