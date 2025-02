Parolo: "Per me il Milan nei prossimi dieci giorni si gioca tutta la stagione"

Marco Parolo, ex centrocampista di Cesena e Lazio, oggi opinionista sportivo è intervenuto così a Dazn in merito all'imminente sfida del Milan in Champions League questa sera contro il Feyenoord. Queste le sue considerazioni sul momento del gruppo di Sergio Conceicao:

"Il Milan secondo me nei prossimi 10 giorni si gioca la stagione. Oggi si gioca il passaggio in Champions che pesa a livello economico soprattutto, ma i rossoneri sono obbligati a vincere, ma senza dire niente proprio deve passare. Poi in Serie A hai Torino, Bologna e Lazio. Occhio alla sfida contro il Bologna, che in questo momento ha i tuoi stessi punti..".