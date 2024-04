Parolo: "Questa leggerezza difensiva non si può spiegare solo con il pensiero alla partita di giovedì"

Marco Parolo, opinionista, si è così espresso a DAZN nel post Sassuolo-Milan: "Il Milan non mi è piaciuto nell'atteggiamento, non ha deto segnali di compattezza soprattutto nel primo tempo. Poi di buono c'è la grande qualità, le tante alternative. Ci sono due lati della medaglia. Ma questa leggerezza difensiva non si può spiegare solo con il pensiero alla partita di giovedì".

Questo il tabellino di Sassuolo-Milan di Serie A:

SASSUOLO-MILAN 3-3

Marcatori: 4’ Pinamonti. 10’ e 53’ Laurienté, 20’ Leao, 59’ Jovic, 84’ Okafor.

LE FORMAZIONI:

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (dal 9’ Tressoldi), Erlić, Ferrari, Viti; Boloca (dal 76’ Račić), Obiang; Volpato (dal 46’ Defrel), Thorstvedt (dal 62’ Henrique), Laurienté (dal 76’ Ceide); Pinamonti. A disp.: Cragno, Pegolo; Doig, Kumbulla, Missori, Lipani; Bajrami, Mulattieri. All.: Ballardini.

MILAN (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Kjær (dal 55’ Gabbia), Thiaw, Theo; Adli (dal 82’ Okafor), Musah (dal 55’ Giroud); Chukwueze (dal 65’ Pulisic), Loftus-Cheek (dal 55’ Reijnders), Leão; Jović. A disp.: Nava, Raveyre; Calabria, Terracciano, Tomori; Bennacer, Zeroli. All.: Pioli.

Arbitro: Massa di Imperia.

Ammoniti: 19’ Ferrari, 57’ Tressoldi, 69’ Thiaw, 69’ Pinamonti.

Recupero: 4’ 1T, 5’ 2T.