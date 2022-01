Parolo: "Sapevo che il Milan poteva lottare per il vertice"

Marco Parolo, ex calciatore e attuale opinionista, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport sul duello Scudetto tra Inter e Milan: "Io sapevo che il Milan aveva le possibilità per lottare per il vertice mentre l’Inter doveva solo metabolizzare il passaggio da Conte a Inzaghi, ma non pensavo potesse avvenire in maniera così rapida. Simone è stato bravissimo e l’Inter dimostra oggi di essere una corazzata, con tanto entusiasmo. E merita il primo posto".