Parolo: "Se Leao porta il Milan in finale di Europa League allora posso dire che è diventato uomo"

Rafa Leao sempre più protagonista in questo Milan, dentro e fuori dal campo. Contro la Fiorentina un gol, un assist e dichiarazioni da giocatore che sta andando verso la maturità. Marco Parolo, in diretta su DAZN, ne parla così.

"Dopo una partita come questa contro la Fiorentina dici “sì, bene”, ma da lui ti aspetti che sia sempre così in tutte le partite da qua a fine stagione. Penso che se continua il girone di ritorno in questo modo, arriva a fine campionato e riesce a trascinare il Milan in finale di Europa League allora posso dire che è diventato Rafa Leao, l’uomo”.