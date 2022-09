Parolo su Ibra: "Ha avuto la forza di sposare il progetto"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Marco Parolo, ex calciatore oggi opinionista di Dazn, ha parlato nel post partita di Sampdoria-Milan. Nello specifico ha commentato così il ruolo di Zlatan Ibrahimovic all'interno dell'attuale spogliatoio del Milan: "Ibra da fuori ha avuto quella forza di sposare il progetto e sposare Pioli, e dà una carica ai giocatori. Ogni volta che è in panchina, un suo compagno fa una giocata e si gira per vedere se lui lo avevo visto".