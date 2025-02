Parolo sul Milan: "Un pareggio sarebbe una sconfitta"

Marco Parolo, ex calciatore e opinionista di DAZN, è intervenuto nel pre gara di Empoli-Milan e ha parlato dell'esigenza del Diavolo di vincere per cercare di risalire una classifica che al momento piange.

Le dichiarazioni di Marco Parolo: "Il Milan è ottavo in classifica alla 24esima giornata: per forza i rossoneri devono fare punti, devono trovare la vittoria. Un pareggio sarebbe una sconfitta se si vuole raggiungere l’obiettivo minimo che è la qualificazione in Champions League".