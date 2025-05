Parolo: "Tare stravede per Italiano. Se potesse riporterebbe Pioli in rossonero, ma..."

Intervenuto al podcast di DAZN 'Step on Football', l'ex calciatore Marco Parolo ha detto la sua sul futuro della panchina del Milan: "Tare stravede per Italiano e lo vorrebbe portare al Milan. Se non dovesse riuscirci? Io so che c'è un grande rapporto di stima che c'è tra Tare e Stefano Pioli, potesse lo riporterebbe in rossonero. Una delle criticità che aveva Pioli al Milan era di non avere una figura con cui parlare e confrontarsi nei momenti difficili, ecco Tare sarebbe quella figura. Secondo me però Pioli non tornerà mai al Milan".

Questo il comunicato del Milan su Tare come nuovo ds rossonero: "AC Milan comunica di avere affidato il ruolo di Direttore Sportivo della Prima Squadra a Igli Tare, che riporterà all'Amministratore Delegato del Club, Giorgio Furlani. Nato a Valona (Albania) il 25 luglio 1973, Tare ha maturato una lunga esperienza nel calcio professionistico italiano, vestendo le maglie di Brescia, Bologna e Lazio. Al termine della carriera da calciatore, si è affermato come dirigente di alto profilo, ricoprendo per oltre quindici anni il ruolo di Direttore Sportivo della S.S. Lazio e contribuendo ai recenti successi del Club biancoceleste, tra cui tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane".