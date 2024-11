Partita da ex per Morata, ma non coglie l'occasione per rifarsi contro la Juventus. Voti tra il 5 ed il 5.5

Il Milan pareggia contro la Juventus e si allontana sempre di più non solo dalla vetta della classifica, ma anche dal quarto posto, che oggi potrebbe arrivare a distare addirittura 9 punti. Di seguito le pagelle dei principali quotidiani sportivi, e non, di Alvaro Morata:

La Gazzetta dello Sport 5.5: "Da premiare il solito lavoro sporco che piace a Fonseca. Ma è un centravanti, parte troppo da lontano e vede la porta piccola piccola".

Il Corriere dello Sport 5.5: "Finto nove, anzi terzino aggiunto. Lotta e sgomita. La generosità non gli manca, il tiro sì, appena uno dicono le statistiche. Impossibile ricordarlo".

Tuttosport 5: "È sempre prezioso nel lavoro di copertura e di recupero palloni ma, a questo punto, occorrerebbe mettersi d'accordo: o fa l'attaccante o, se non può farlo, qualcuno deve farlo per lui. Nessuno però ci riesce, come si vede quando lo spagnolo prova ad arretrare per offrire assist agli inserimenti di Leao e Reijnders nel primo tempo, difettando nella misura. Da ricordare soltanto un colpo di testa sul fondo al 38' pt. Il bottino in campionato resta fermo a quota 2 gol e l'ultimo risale al 27 settembre, nel 3-0 al Lecce".

Il Corriere della Sera 5: "Il grande ex sogna la notte della rivincita, dopo che nell’estate del 2023 Madama scelse di non richiamarlo per la terza volta. Lui non la prese bene, ci restò male. L’occasione per rifarsi è ghiotta. Ma non la coglie. Alvarito spuntato".

La Repubblica 5: "Riceve pochi palloni, è vero, ma quei pochi li gestisce con arrendevolezza. Si sbatte in difesa".

LA PAGELLA DI ALVARO MORATA A CURA DI MILANNEWS.IT

MORATA 5.5: le richieste di Fonseca sono di fare da collante, ma così lo sis natura troppo. Lavora per la squadra, si sbatte ma di mestiere fa il centravanti. Ha una chance nel primo tempo, su cross panoramico di Leao, dove non riesce a dare forza alla frustata.