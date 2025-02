Pasquale Bruno contro il VAR: "I difensori sono pinguini, i tifosi devono protestare"

vedi letture

“Fossi tifoso, scenderei in strada per abolire il VAR”. Parola di Pasquale Bruno, ex difensore tra le altre di Fiorentina e Torino, intervistato da Tuttosport dopo le recenti polemiche. Tra le quali quella di Gian Piero Gasperini, allenatore della Dea che ha duramente criticato il non-rigore assegnato al Club Bruges nei minuti finali dell'ultima gara di Champions League a danno dell’Atalanta, contestando un calcio nel quale i contrasti sono ormai sempre a rischio a discapito soprattutto dei difensori.

Tema caro a chi, come Bruno, è stato un difensore anche piuttosto ruvido: “Quel rigore uccide il calcio, il problema è che gli addetti ai lavori non fanno nulla. Penso anche al rigore di Darmian: che poteva fare? Ci vorrebbe una rivoluzione. L’unica fortuna dei difensori di oggi è che gli attaccanti sono così scarsi che si possono marcare anche senza l’aiuto delle braccia”.

Nel corso dell’intervista, Bruno si concentra sui “difensori che stanno diventando dei pinguini”, proprio per evitare di sbracciare troppo con gli attaccanti: “Il VAR andrebbe usato invece contro i simulatori, sono loro che prendono in giro tutti, compresi i tifosi. Mentre ai difensori non si permette più nulla. Si va contro la legge della fisica e il calcio diventa calcetto”.