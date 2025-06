Pasquale Foggia: "Milan Futuro? Tare un fratello ma ho voglia di fare il mio percorso"

Promozione in Serie B. Pescara festeggia il ritorno nella serie cadetta. Silvio Baldini l'aveva promesso ad inizio anno: sarà Serie B. Detto-fatto. Promessa mantenuta, festa. "E' stata un'emozione unica, stupenda. Per come eravamo partiti in ritiro nessuno immaginava questo epilogo. Una parte del campionato ha detto che potevamo essere una delle protagoniste, poi sono venuti fuori altri valori, non solo tecnici, che ci hanno permesso di andare in Serie B", dice a TuttoMercatoWeb.com il direttore sportivo del club abruzzese, Pasquale Foggia.

Quanto è stato vicino al Milan Futuro?

"Igli Tare è un fratello. Ma io ho voglia di fare il mio percorso. Sono giovane e a quarantadue anni penso di aver raccolto delle soddisfazioni in questo ruolo. Il Milan è in buone mani, aver scelto Tare dà il giusto premio alla meritocrazia perché è un dirigente molto preparato.