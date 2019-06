Pasqualin a MN: "I tifosi rossoneri dovrebbero essere contenti di Leonardo, ha lasciato un'ottima eredità con Paquetà"

Claudio Pasqualin, intervistato da MilanNews.it, ha parlato dell'attuale situazione in casa rossonera dopo l'addio di Leonardo: "Sono in trepida attesa per Maldini, mentre i nomi che hanno lasciato godono della mia massima stima. Con Gattuso c'è stato il noto rapporto professionale che ci ha legato, oltre a quello di amicizia che ancora perdura. Mentre con Leonardo ci siamo spesso incrociati, quando lui era il presidente di Fondazione Milan io ero il presidente di Fondazione Udinese, quindi abbiamo spesso condiviso progetti insieme. Poi siamo entrambi uomini di mercato, e io sotto questo aspetto l'ho sempre apprezzato molto. Credo i tifosi milanisti debbano essere molto contenti per l'ultima eredità da lui lasciata nella persona di Paquetá, che reputo un ottimo giocatore destinato a far parlare di sè nel recente futuro".