Pasqualin: "Ora vedremo il Milan in campionato. Restano certe perplessità di fondo"

“Per la Juve è una sconfitta che ci sta tutta e che signorilmente Motta ha definito corretta. Ci sono varie considerazioni che si possono fare: la Juventus deve dare di più, forse la strada è ancora lunga”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’avvocato Claudio Pasqualin commenta la partita persa dai bianconeri contro lo Stoccarda.

Sorride il Milan. E a metà Camarda che si è visto annullare un gol…

“Peccato per il gol annullato. La strada se è lunga per ragazzi come Yildiz figuriamoci per lui che deve ancora compiere diciassette anni. Però è una buona vittoria che dà morale. Ora vedremo il Milan in campionato. Restano certe perplessità di fondo. Si capisce che Fonseca è ancora alla ricerca della squadra tipo. Ma finché fa punti…”.