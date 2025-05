Passerini: "Allegri, a chi gli sta vicino, ha fatto capire di avere le idee molto chiare. Il Milan verrà sistemato e ne sta già parlando con Tare"

Carlos Passerini, giornalista de Il Corriere della Sera, si è così espresso sul suo canale Youtube raccontando un retroscena riguardante Max Allegri nelle sue prime ore da allenatore del Milan: "Allegri, a chi gli sta vicino, ha fatto capire di avere le idee molto chiare. Il Milan verrà sistemato e ne sta già parlando con Tare. Un esempio: Leao non era sul mercato, ma di fronte ad una offerta importante il Milan lo avrebbe lasciato andare. In queste ore, il Milan ha rassicurato Rafa sulla sua permanenza e sulla sua centralità nella prossima stagione. Allegri ha ribadito la centralità di Leao in questa squadra. Non ero sicuro che sarebbe stato così, ma effettivamente non sorprende così tanto. Nel 2022 Allegri disse che pochi al mondo sanno saltare l'uomo come Leao. Ed è una stima che Allegri non ha mai perso. Vuole portarlo a quel livello: non a parole, ma mettendole nelle condizioni di poterci riuscire. Io credo che vedremo un Leao con più spazio davanti a sé.

Vedremo un Milan non così dogmatico dal punto di vista tattico. Non ci sono molti allenatori che sappiano come Allegri trovare il vestito giusto alle proprie squadre. Allegri ha le caratteristiche anche come personalità per riportare il Milan dove deve stare".