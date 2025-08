Passerini: "Comotto allo Spezia scelta azzeccata, perché, avendo una sola competizione, sarebbe stato delittuoso tenere lui e Camarda in panchina"

Carlos Passerini, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube commentando Milan-Pert Glory e soffermando, in particolare, sull'esordio da titolare di Comotto: "Probabilmente il Perth varrebbe una squadra di Serie D italiana, quindi i nove gol vanno contestualizzati. Ma è stato comunque un test prezioso, anche se la meno attendibile delle tre in tournée. Però è stata significativa per certi versi, perché il Milan è riuscito a trovare motivazioni in un match - amichevole - che in teoria potrebbe anche non darle dopo le sfide contro due squadroni inglesi. Tra le indicazioni chiave c'è l'uso del 4-3-3 dopo aver utilizzato il 3-5-2 nelle prime due sfide: sarà questo il modulo standard della stagione.

Mi è piaciuto molto Christian Comotto; andrà in prestito allo Spezia e, secondo me, è una scelta azzeccata, perché il Milan, avendo una sola competizione, sarebbe stato delittuoso tenere questi ragazzi - lui e Camarda - in panchina a vedere gli altri giocare. Ben vengano, quindi, questi prestiti. Comotto, col rigore calciato così, ha mostrato personalità, ha la testa a posto, è molto amico di Tonali, che è un po' il suo idolo, il suo punto di riferimento, anche se hanno caratteristiche diverse. Ma voglio dire che ha la testa da calciatore".