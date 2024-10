Passerini: "Fonseca ha fatto guerra lampo: ha fatto capire che non ci sono intoccabili. Ma non è sprovveduto, infatti..."

vedi letture

Il Milan vuole trovare un po' di continuità di risultati. In generale non è stato un grandissimo inizio di stagione, nè per mister Paulo Fonseca nè per i migliori giocatori della rosa, quelli che avrebbero dovuto elevare il livello ed essere leader della squadra. Della situazione in casa rossonera ha parlato oggi sulle frequenze di Radio 24 nel programma Tutti Convocati il collega del Corriere della Sera Carlos Passerini che ha detto la sua sull'allenatore del Diavolo e non solo.

Le parole di Carlos Passerini sulle scelte di Fonseca: "Fonseca ha fatto una guerra lampo e ha dato il messaggio che non ci sono intoccabili, ma non è lo sprovveduto che molti pensano e ha capito che una pace era necessaria e infatti questa sera i titolarissimi ci saranno. Ovviamente a Leao non ha fatto piacere stare in panchina, ma anche Theo non avrebbe giocato con l'#Udinese senza squalifica. Stasera avremo la controprova se questa strategia di Fonseca funziona"