Passerini: "La formazione titolare del Milan contro il Napoli è la foto del nuovo corso rossonero: giocatori giovani su cui scommettere"

Il giornalista del Corriere della Sera Carlos Passerini, ai microfoni di Milan Tv, ha commentato la formazione schierata da Gattuso titolare contro il Napoli, composta interamente da giocatori nati negli anni 90’: “Questa è la fotografia del nuovo corso Elliott. Mi piace molto. Una società come il Milan non può non partire da questo corso. Sono giocatori giovani su cui scommettere. La vicenda di Higuain è servita da lezione, meglio affidarsi a ragazzi che sono scommesse, come Piatek che mi piace moltissimo ma deve ancora dimostrare”