Passerini pensa già al Napoli: "Servirà un Diavolo in partita dall'inizio, non basta la versione part-time"

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La vittoria ottenuta dal Milan ieri a San Siro contro il Torino per 3-2 è importante per tantissimi motivi. In primis era cruciale rientrare subito in carreggiata dopo la brutta sconfitta con la Lazio che aveva lasciato più di qualche scoria; in secondo luogo i rossoneri si sono riportati al secondo posto in classifica e mettono un po' di pressione all'Inter che gioca stasera; infine la suqadra di Allegri arriva serena alla sosta che, a Milanello, sarà una lunga preparazione al big match forse decisivo contro il Napoli al Maradona.

Il commento di Carlos Passerini, collega del Corriere della Sera, che questa mattina nel suo pezzo si è già proiettato a dopo la sosta: "Il Milan supera il Torino e torna a correre, lasciandosi alle spalle la brusca sbandata contro la Lazio e riprendendosi subito il secondo posto col contro-sorpasso al Napoli, che sfiderà dopo la sosta nel duello che incendierà la Pasquetta al 'Maradona'. Una cosa però è certa: servirà un Diavolo in partita fin dall'inizio, per 90', non basterà la versione part-time, considerato lo stato di forma attuale degli uomini di Conte".