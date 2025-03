Passerini: "San Siro è animale senziente: se il Milan approccerà in maniera diversa, mi aspetto una reazione di sostegno"

La Curva Sud e i tifosi rossoneri faranno sentire la loro protesta questa sera a San Siro in occasione della sfida tra Milan e Lazio: il tifo organizzato rossonero entrerà al minuto 15 della partita e ha promesso la continuazione della contestazione iniziata già nelle scorse settimane, anticipando che se le cose non dovessero cambiare, la squadra potrebbe essere abbandonata, come tutta la società, "sola con la propria vergogna". A parlare del clima nello stadio è stato anche Carlos Passerini, collega del Corriere della Sera, sul suo canale YouTube.

Le parole di Carlos Passerini: "Mi aspetto un San Siro giustamente arrabbiato, deluso, in contestazione: doveroso e legittimo che sia così. La protesta dei tifosi è legittima e gli striscioni rientrano anche in un linguaggio civile. San Siro è un animale senziente, ciò che sente il cambiare delle cose e il modificarsi delle situazioni. Mi aspetto che se il Milan approccerà la partita in modo diverso, se il Milan proverà a uscire da questo buco nero provando a fare la partita, mi aspetto una reazione di sostegno. San Siro è tra i pochi stadi al mondo che vive, stadio che riesce a sentire difficoltà dell'avversario o quando tu hai qualcosa da dare in più. Il Milan deve guadagnarsi questo sostegno, iniziando la partita da Milan".