Pastore: "Cardinale come The Wolf of Wall Street secondo Ibra? Totalmente fuori luogo"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast Spotify di Cronache di Spogliatoio 'Rasoiate', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha commentato la lunga intervista di Zlatan Ibrahimovic a GQ:

"C'è questa lunga intervista a Zlatan Ibrahimovic, uscita in questi giorni (ieri, ndr, LEGGI QUI) sul mensile GW, corredata peraltro con alcune fotografie incredibili, che mi ha fatto riflettere, soprattutto un passaggio su quello che al momento è il suo boss, come direbbe lui, Gerry Cardinale, proprietario di RedBird, di cui cui Ibrahimovic, come sappiamo, è Senior Advisor.

"Gerry che mi ha portato al Milan, alla fine mi ha dato un'opportunità a cui non potevo dire di no. Lui spinge, spinge forte, ora capisco perché ha successo, non molla mai. È il vero Wolf of Wall Strett, ottiene sempre quello che vuole". Ora non voglio mettermi a spiegare a Ibrahimovic la storia degli Stati Uniti d'America o la storia del cinema, ma Wolf of Wall Street, Martin Scorzese, 2013, è un film che racconta la storia di Jordan Belfort, un truffatore seriale che lungo le tre ore di film abusa di qualunque sostanza stupefacente ed alla fine viene arrestato per frode e riciclaggio di denaro e nella realtà è stato condannato a risarcire le sue vittime per un totale di 110 milioni di dollari.

Vederci una qualsiasi connotazione positiva, fino addirittura a ergerlo al termine di paragone, è proprio dura, soprattutto nemmeno molto ben augurante per il futuro professionale di Cardinale ed Ibrahimovic stesso. È un dettaglio colto da un flusso di coscienza sicuramente interessante, Certamente un colpaccio per la testata, ma dal punto di vista di Ibrahimovic totalmente fuori luogo. Talmente fuori luogo, talmente lesionistico, basta solamente guardare le foto di accompagnamento che secondo me ieri pomeriggio, quando le hanno viste circolare qualcuno all'interno del Milan, ha aperto una bottiglia, di quelle buone".