Pastore: "Grande differenza tra i subentrati nel derby e quelli contro la Roma"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'ascia o raddoppia', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan dicendo la sua sul modo in cui Conceiçao schiererà in campo i suoi giocatori nelle prossime settimane. Questo un estratto delle sue parole:

"Per me non è possibile giocare con tutti insieme (Leeao, Pulisic, Gimenez e Felix, ndr), ma Conceiçao lo saprà. Anche perché poi, prendi la panchina che è entrata nel derby, una panchina di una povertà estrema. Prendi quella che è entrata con Leao, Gimenez, Joao Felix, le partite al 60esimo hanno delle sterzate violente con 35 minuti a giocare. Anche in Europa, con i supplementari, non lo so".