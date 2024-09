Pastore: "Il Milan ha il reparto offensivo migliore della Serie A come uomini e varietà"

vedi letture

Nel corso della nuova stagione di 'Fontana di Trevi', famosissimo podcast di Cronache di Spogliatoio, il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha così parlato di Milan nella sua rubrica "Pastorale".

"Insomma, il Milan un po' per caso, ma anche un po' per bravura per capacità di cogliere l'occasione, si è messo in rosa una seconda punta, un attaccante di riserva, che poche squadre hanno. Perché certamente è meglio dell'attuale Milik, è certamente meglio dell'attuale Simeone Abraham, forse anche meglio, anzi sicuramente, di Arnautovic, su Taremi si può discutere. Questo fa sì che il Milan abbia il reparto offensivo, cioè i tre titolari più le tre riserve, migliore della Serie A come uomini e varietà. Attenzione dunque ad Abraham, che sembrava essere un ex giocatore, io pensavo che non fosse più recuperabile ad alti livelli. È chiaro che il Venezia è al 20esima squadra della Serie A, ma l'anno scorso il Milan contro la 20esima squadra della Serie A fece due pareggi".