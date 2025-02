Pastore: "La sconfitta di Rotterdam arriva anche da Zagabria"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'Ascia o Raddoppia', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan dopo la brutta sconfitta di Rotterdam.

"Quale sconfitta è peggiore tra Zagabria e Rotterdam? Zagabria senza dubbio. Intanto perché il Milan perde un obiettivo, quello degli ottavi. Perde, magari l'ha rimandato, ma perde i soldi subito. Poi è stato anche la molla per l'ultima settimana da big bang a livello di mercato, perché forse non so se sarebbero arrivati tutti questi nuovi acquisti senza quello shock emotivo. Però è stato la molla che ha indotto la società ad ascoltare Conceiçao nel giusto o nel sbagliato non lo so, nel voltare pagina su diversi calciatori del recente passato.

A Zagabria poi è stata una sconfitta contro una squadra anche peggiore rispetto al Feyenoord, perché non è nemmeno rientrata nelle prime 24. La sconfitta di Rotterdam arriva anche da Zagabria, perché se Musah fa un po' d'attenzione il Milan non resta con due centrocampisti. Non costringe Conceiçao a giocare con 4 attaccanti non per sua convinzione, ma perché la rosa gli impone questo modulo assurdo in Champions League. Non puoi mettere nessuno migliore di quelli che ha, infatti sono entrati Chukwueze, Camarda ed Abraham. Solo attaccanti, ovviamente",