Pastore non ha dubbi: "Contro il Girona i migliori in campo sono stati quelli della vecchia guardia"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Rasoiate', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan all'indomani della vittoria della squadra di Sergio Conceiçao sul Girona:

"Se le cose del Milan si sono messe nettamente in discesa, vediamo come. Insomma, serata di prime volte per il Milan di Sergio Conceiçao. Prima vittoria a San Siro. Primo clean sheet dopo sei partite. Primo gol in un primo tempo, addirittura, dopo tanti approcci sbagliati, come si era lamentato lo stesso allenatore dopo Torino.

Ma il numero che conta è il sei. È il sesto posto in classifica di super Champions ad una gara dalla fine, la non impossibile impossibile trasferta di Zagabria. Per stare nelle 8 e andare direttamente agli ottavi potrebbe bastare persino un pareggio in caso di incastri favorevoli dagli altri campo, anche se naturalmente con una vittoria in top 8 sarebbe sicura al 100%.

Contro il Girona i migliori in campo sono stati quelli della vecchia guardia, gli uomini che nel 2023 avevano il quarto di finale contro il Napoli. Le ultime notti felici del Milan di Pioli e Maldini. Maignan para, Bennacer dirige, Leao sprinta e conclude con un sinistro di rara potenza per i suoi standard, sotto la traversa. Proprio Bennacer è la notizia migliore della serata. Nelle ultime gare di campionato era sembrato inadeguato fisicamente, al trentesimo si esauriva la batteria e non si riprendeva più. Invece ieri ha retto per un'ora abbondante, complici anche i ritmi da pre stagione di un Girona con la testa alla Liga, desideoros di giocare solo con la palla tra i piedi e invece molto leggero nella propria metà campo.

Il Milan ha sprecato tanto, ha mancato un paio di gol incredibili con Musah e Theo Hernandez, ma nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo, punto debole di questa squadra, Maignan è stato decisivo almeno due volte con le sue spaccate da cigno nero".