Pastore: "Non sappiamo se c'è dell'altro sotto. Ci sono tanti allenatori, anche più preziosi di Fonseca..."

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'Ascia o raddoppia', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan e del sempre attuale discorso relativo al futuro della panchina rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

"Arriverà credo settimana prossima il nome del sostituto di Stefano Pioli, a meno che non ci siano grandi sorprese. Ed è un'ipotesi, perché da quando è uscito il caos Lopetegui il Milan ha chiuso le comunicazioni con i giornalisti, almeno a livello formale. Quindi Ibrahimovic non ha mai parlato con nessuno, Moncada lascia trapelare che la pista preferita è Fonseca, ma Moncada è solo una parte della verità. Quindi si va tutti a dire Fonseca perché le uniche voci che arrivano danno Fonseca, però noi non sappiamo se c'è dell'altro sotto. E ci sono tanti allenatori, anche più preziosi di Fonseca. Se voi prendete i quattro ultimi campionati di Fonseca, due con la Roma e due con il Lille, troverete una media punti sempre intorno hai...intanto ha un 50/51% di vittorie stagionali, e quindi 70 punti a campionato. In Francia con una squadra da terzo e quarto posto, ed in Italia con una squadra da quarto, quinto, sesto posto".