Pastore: "Pioli out? Non sono un dirigente del Milan, ma la mia risposta è sì"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'L'ascia o raddoppia', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato di Milan dopo la disfatta in Europa League contro la Roma soffermandosi in modo particolare sull'oramai segnato futuro di Stefano Pioli alla guida della formazione rossonera. Queste le sue dichiarazioni.

"Pioli Out? Non sono un dirigente del Milan, ma da quello che ho letto in questi mesi giovedì si faceva la stagione del Milan, ed oggi (ieri ndr) è finita, persino con il derby di lunedì ritengo che sia finita. Il Milan arriva al derby nelle peggiori condizioni possibili, che potrebbe celebrare il ventesimo scudetto dell'Inter. Quindi la mia risposta è si, Pioli Out".