Pastore: "Rimango sulle mie posizioni: Zirkzee ha già l'accordo sull'ingaggio, su tutto, ed è soltanto una questione di vil danaro"

Nel corso del consueto appuntamento con il podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache', il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato del calciomercato del Milan, soffermandosi in modo particolare sulla suggestione secondo la quale dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero riallacciato i contatti con Romelu Lukaku. Queste le sue dichiarazioni.

"Ogni giorno ne esce uno. 'Cera Abraham per il Milan, altri nomi abbastanza discutibili, i soliti. Non so, il discorso è sempre in alternativa a Zirkzee, per il quale non abbiamo più saputo notizie, e dovrebbe essere una buona notizia per il Milan che si sia fermato il tormentone, con il giocatore che è in Nazionale anche se di fatto sia destinato a chiudere l'Europeo con zero minuti. Poi penso che insomma, rimango sulle mie posizioni: il giocatore ha già l'accordo sull'ingaggio, su tutto, ed è soltanto una questione di vil danaro, di tre quattro milioni, trovo scontato il trovare una soluzione. Se non si trovare sarebbe molto grave per il Milan".