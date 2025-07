Pastore sull'addio di Theo: "Mi vengono in mente quegli statisti o quei politici che credono che basti una dichiarazione fatta bene per cancellare anni fatti male"

Giuseppe Pastore, giornalista, si è così espresso a Cronache di Spogliatoio sulla cessione di Theo Hernandez: "Mi vengono in mente quegli statisti o quei politici che credono che basti una dichiarazione fatta bene per cancellare anni fatti male, perché si ritiene di vivere in una epoca in cui la gente ha poca memoria. Mi viene da dire che Theo Hernandez sia uno degli ultimi che può affrontare argomenti di questo tipo, perché è stato il peggiore del Milan nell'ultima stagione. E aggiungo una cosa molto grave: Theo Hernandez è stato poco professionista. Non è andato al Barcellona, al Real o al Bayern ma in Arabia: deve chiedersi perché.

Lo voleva il Como, è andato in Arabia: forse deve farsi un esame di coscienza e capire perché, come la decina di situazioni dell'ultimo anno che l'hanno visto protagonista in negativo. Basti pensare ai gialli stupidi col Feyenoord che hanno fatto perdere al Milan soldi. Per me, per tirare una linea tra il passato e il presente, è giusto vendere Theo, anche per le parole che ha postato. L'ultimo anno e mezzo è stato molto negativo: ha sulla coscienza 10 gol, ha tolto il pallone sul rigore da capitano, il cooling break trascinando Leao. Sono cose molto serie che vanno oltre gli errori tecnici".