Paulo Fonseca ha vinto il 50% delle partite da quando è al Milan

Spesso al centro delle critiche per scelte contestabili, martedì sera Paulo Fonseca ha fatto impazzire il popolo milanista ottenendo una vittoria al Santiago Bernabeu, contro il Real Madrid, che mancava addirittura dall'ottobre del 2009. Con la sua mossa tattica (Musah esterno nel 4-2-3-1 atipico), l'allenatore portoghese è riuscito a rivalutare fortemente la sua posizione in panchina aggiornando, e migliorando, i propri numeri alla guida del Diavolo.

Con la vittoria sul Real Madrid, infatti, Paulo Fonseca ha vinto il 50% delle sue partite al Milan, overo 7 su quattordici. L'altra metà sono frutto di 5 sconfitte (3 in campionato vs Parma, Fiorentina e Napoli, 2 in Champions League vs Liverpool e Bayer Leverkusen) e 2 pareggi, entrambi in Serie A contro Lazio e Torino.