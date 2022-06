Pausa Nazionali, il rendimento di Mike Maignan nelle gare di Nations League

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Finita anche l'ultima parentesi della stagione dedicata alle nazionali, con i giocatori convocati che adesso possono volare in vacanza in attesa di ritornare nel corso di luglio a disposizione dei club per l'inizio della stagione 2022/2023. Analizziamo il rendimento del portiere rossonero Mike Maignan in queste ultime 4 gare della sua formidabile stagione, giocate con la maglia della Francia. Sulle quattro gare disputate dai galletti, l'estremo difensore rossonero ne ha giocate due alternandosi con Lloris. Maignan è sceso in campo nelle due sfide con la Croazia: la prima pareggiata per 1-1 in cui Magic è stato da molti considerato come il migliore in campo, la seconda persa 0-1. Due ottime prestazioni individuali, in cui Mike ha subito gol solo dagli undici metri: nella prima gara a punirlo da rigore fu Kramaric, nella partita di ritorno Luka Modric.