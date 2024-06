Pavard punzecchia Giroud: "Come lui ho vinto lo Scudetto al primo anno, ma io ho la seconda stella"

E' sempre derby di Milano, anche in Nazionale. A poche ore dall'esordio della Francia ad Euro2024 contro l'Austria, infatti, il difensore dell'Inter Benjamin Pavard ha punzecchiato il connazionale ed ex calciatore del Milan Oliver Giroud, toccando un tema "delicato" ai microfoni di Canal+ Sport.

Il nazionale francese ha infatti detto: "Giroud ha vinto lo Scudetto il primo anno che è arrivato. Io ho vinto lo Scudetto il primo anno che sono arrivato, ma io ho al seconda stella".

Nel frattempo, come anticipato, la Francia scalda i motori per iniziare con il piede giusto Euro2024. Per la sfida all'Austria il CT Deschamps dovrebbe puntare sui suoi uomini migliori, con i milanisti Maignan e Theo che dovrebbero rientrare nell'unidici titolare. Panchina invece per Giroud, che lascerà il posto all'interista Marcus Thuram, al quale verrà passato una volta e per tutte il testimone al termine di questa spedizione in Germania.