Pavlovic a MTV: "I primi minuti hanno indirizzato la partita. Noi non sufficientemente aggressivi"

vedi letture

Strahinja Pavlovic ai microfoni di Milan TV commenta il ko dei rossoneri sul campo del Feyenoord: "Partita difficile, non abbiamo giocato bene nei primi 20 minuti e siamo stati sfortunati nel gol subito. Nel secondo tempo siamo andati meglio ma non siamo stati in grado di segnare".

Sullo sviluppo della partita

"I primi minuti sono quelli in cui abbiamo perso la partita. Hanno dominato la partita in quel momento, davanti ai propri tifosi che hanno spinto molto e noi non siamo stati sufficientemente aggressivi".