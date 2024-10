Pavlovic e Jovic convocati dalla Serbia: non c'è Vlahovic

Dušan Vlahović, autore di quattro gol nelle ultime due partite della Juventus, non figura nell'elenco dei convocati di Dragan Stojković per le prossime sfide della Serbia, che affronterà Svizzera e Spagna in Nations League. L'attaccante bianconero "paga" - forse - la rinuncia di settembre, quando annunciò la sua indisponibilità per "motivi familiari". Ci sono invece i milanisti Luka Jovic e Strahinja Pavlovic.

Ecco l'elenco completo:

Portieri: Predrag Rajković, Vanja Milinković-Savić, Aleksandar Jovanović;

Difensori: Nikola Milenković, Strahinja Pavlović, Jan Karlo Simić, Kosta Nedeljković, Strahinja Eraković.

Centrocampisti: Saša Lukić, Ivan Ilić, Saša Zdjelar, Nemanja Maksimović, Lazar Samardžić, Andrija Živković, Marko Grujić, Nikola Čumić, Dejan Zukić, Aleksandar Ćirković, Andrija Maksimović, Veljko Birmančević.

Attaccanti: Aleksandar Mitrović, Luka Jović, Dejan Joveljić, Mihailo Ivanović.